وأوضحت الوكالة أن الاجتماع أجري عبر الإنترنت.

ونقلت الوكالة عن أردوغان تأكيده أن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا "يحظى بأهمية تاريخية".

كما أكد الرئيس التركي مواصلة أنقرة "دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش".

ويتواجد ترامب والشرع في الرياض للمشاركة في قمة خليجية أميركية، والتقيا الأربعاء في أول لقاء يجمع رئيسي البلدين منذ 25 عاما.

ومن المقرر أن تبحث القمة، وهي الخامسة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي، ملفات مهمة، في ظل الظروف والمتغيرات في المنطقة، إذ ستتناول الوضع الإقليمي الأمني والسياسي.

كما ستبحث القمة حرب إسرائيل على غزة ومساعي التهدئة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

كذلك ستناقش الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى مفاوضات واشنطن وطهران النووية، وتفاصيل ما جرى بين الجانبين، فضلا عن سبل إحلال السلام في المنطقة.