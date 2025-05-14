وقال ترامب خلال كلمته، إن القرار يهدف إلى "منح الشعب السوري فرصة جديدة"، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا الملف تم بشكل مباشر مع القيادة السعودية التي لعبت دورا محوريا في الوصول إلى هذه الخطوة.

ماذا يعني رفع العقوبات على سوريا، ولماذا اعتبره الرئيس الأميركي "فرصة جديدة"؟

الليرة والدولار

اتفقت أغلب التحليلات على أن القرار قد يشكل بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة في سوريا، التي عانت طيلة سنوات من أزمات خانقة بسبب الحرب والعقوبات الدولية.

وسجلت الليرة السورية تحسنا ملحوظا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية عقب إعلان القرار، حيث ارتفعت بنحو 10 بالمئة، وتم تداولها عند حدود 8300 ليرة للشراء و8700 ليرة للبيع، بحسب منصات محلية لمتابعة سوق العملات.

انتعاش الاقتصاد

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحوّل جذري في الاقتصاد السوري، من خلال فتح الأسواق أمام السلع الأساسية، وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية.

هذا القرار من المتوقع أن ينعش الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي السوري، رغم التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد السوري.

تأثير الدومينو

كما قد تؤدي الخطوة الأميركية إلى "تأثير الدومينو"، حيث قد تتبعها خطوات مماثلة من دول أوروبية وجهات دولية أخرى، مما يخلق مناخا مشجعا للاستثمار.

حيث أن وجود بيئة استثمارية مستقرة يعد عاملا أساسيا لعودة المستثمرين المحليين والدوليين إلى السوق السورية.

فرص إعادة الإعمار

رفع العقوبات قد تعيد الزخم إلى مشاريع إعادة الإعمار، لا سيما في البنية التحتية المتضررة مثل المدارس والمستشفيات والطرق.

قد نرى مدخلا لإطلاق مشاريع واسعة في قطاعات الطاقة والسياحة والزراعة، ويضع الأساس لبناء اقتصاد جديد بعد سنوات من الدمار.