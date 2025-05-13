وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل وقت قصير، شنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك هجوما دقيقا استهدف عناصر من تنظيم حماس كانوا داخل مجمع للقيادة والسيطرة تم إنشاؤه ضمن بنية تحتية تحت الأرض تقع أسفل مستشفى الأوروبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة".

وذكرت مصادر طبية أن الهجوم خلف مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

كما أفادت مصادر موقع "والا" بأن "الهجوم على المستشفى الأوروبي كان محاولة لاغتيال محمد السنوار، وحتى الآن نتائج الهجوم غير معلومة".

وما تزال الأنباء حول مصير محمد السنوار غير مؤكدة حتى اللحظة.

ومحمد السنوار، هو شقيق رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل في أكتوبر الماضي.