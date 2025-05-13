وأضاف ترامب: "تلك العقوبات كانت تشل الاقتصاد السوري وكانت مطلوبة في وقت سابق، والآن آن الأوان كي تلمع سوريا".

وتابع: "سعيد أن أعلن أن ماركو روبيو سيلتقي نظيره السوري في وقت لاحق هذا الأسبوع".

وأكمل: "إدارتي اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع سوريا".

وأبرز: "هناك حكومة جديدة نأمل أن تنجح.. أقول حظا سعيدا يا سوريا. أرونا شيئا خاصا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض، الثلاثاء، قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب سيلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع غدا الأربعاء.

وذكر المسؤول أن ترامب وافق على الاجتماع مع الشرع في السعودية، الأربعاء.

كما نقلت وكالة "فرنس برس" عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره السوري "بشكل وجيز" في الرياض.