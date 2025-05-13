وذكر المسؤول أن ترامب وافق على الاجتماع مع الشرع في السعودية، الأربعاء.

كما نقلت وكالة فرنس برس عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس الأميركي سيلتقي نظيره السوري "بشكل وجيز" في الرياض.

ووصل ترامب، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل زيارة إلى 3 دول خليجية وصفها الرئيس الأميركي بـ"الزيارة التاريخية".

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قالت، الإثنين، إنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بالشرع، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المقرر أن يلتقي الشرع بترامب ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتابعت أن اللقاء سيكون فرصة ليضغط الرئيس السوري من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده.

وأبرزت أن هذا الضغط قد يقابله تقديم "عدة تنازلات، بما في ذلك إتاحة الفرصة للشركات الأميركية لاستغلال الموارد الطبيعية في صفقة معادن على غرار ما حدث في أوكرانيا".

وتكافح سوريا لتخفيف العقوبات الأميركية، والتي تبقي البلاد في عزلة عن النظام المالي العالمي وتجعل التعافي الاقتصادي صعبا للغاية بعد حرب طاحنة دامت 14 عاما.

وفي إشارة إلى تحول محتمل في سياسة واشنطن، قال ترامب، الإثنين، إنه قد يخفف العقوبات الأميركية.

وأفادت "ذا تايمز"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن الشرع قد يعرض أيضا "إجراء محادثات بشأن الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية".

وأكملت: "قد يكون (الشرع) مستعدا لإنشاء منطقة منزوعة السلاح أو السماح لإسرائيل بالاحتفاظ بوجود أمني في جنوب غرب سوريا، حيث أنشأت القوات الإسرائيلية منطقة عازلة بجوار مرتفعات الجولان، وهي منطقة احتلتها عام 1967".