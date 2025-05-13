وكانت حركة حماس قد أطلقت سراح ألكسندر، الذي يتلقى العلاج حاليا في المستشفى، الإثنين، بعد أكثر من 19 شهرا في الأسر.

وفي مقطع فيديو نشره مكتب نتنياهو، قال الجندي البالغ من العمر 21 عاما إنه لا يزال ضعيفا، لكن تعافيه "مسألة وقت".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "من الرائع جدا أن يسمع" صوت ألكسندر.

وأضاف: "شعب إسرائيل سعيد. أريدك أن تعلم أن هذه لحظة رائعة بكل بساطة".

وردّ عيدان: "هذا جنون، هذا لا يُصدّق. أنا بخير. ضعيف، لكن شيئا فشيئا سأعود إلى ما كنت عليه. إنها مسألة وقت".

كما شارك المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف في المحادثة، حيث قال نتنياهو إنه "ممتن للغاية للمساعدة التي قدمتها أنت والرئيس دونالد ترامب لنا".

ونشر ويتكوف صورة على منصة "إكس" تظهره وهو يلتقي بألكسندر في المستشفى. وكتب ويتكوف:"بعد أشهر في الأسر، العالم يستلهم من شجاعته وقوة تحمله".