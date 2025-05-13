وفي لقاء مع مع جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، قال نتنياهو: "في الأيام القادمة، سندخل بكل قوتنا إلى غزة لإتمام العملية وهزيمة حماس".

وأضاف: "لن يكون هناك سبيل لوقف الحرب. يمكننا التوصل إلى وقف إطلاق نار لفترة معينة، لكننا سنمضي قدما".

وشدد على أن إسرائيل "تعمل على العثور على دول تقبل باستقبال سكان قطاع غزة لديها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه قصف "مركز قيادة وسيطرة" لحماس داخل مستشفى في غزة كانت الحركة تستخدمه للقيام بـ"أنشطة إرهابية".

وجاءت هذه الضربة بعيد هدنة قصيرة سرت في القطاع الإثنين عقب إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر.

وقُتل في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 52862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين.