وحطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" في الرياض ورافقتها مقاتلات إف-15 سعودية قبيل هبوطها، حسبما ذكرت "فرانس برس".

ووصف الرئيس ترامب زيارته التي ستشمل إلى جانب السعودية كلا من قطر والإمارات بـ"التاريخية"، وأنها ستساهم في تعزيز العلاقات والتعاون في الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض إن ترامب "يسعى لتعزيز العلاقة مع دول الشرق الأوسط".

ويشمل جدول زيارة ترامب للسعودية قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء.

وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية.