وبحسب البيت الأبيض، ستركز أجندة زيارة ترامب والتي تشمل كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، على تعزيز الاستثمارات والتعاون الأمني ومناقشة ملفات إقليمية.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات نوعية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية.

ولطالما كان للولايات المتحدة دور محوري في قضايا الشرق الأوسط سواء كان ذلك على مستوى الشراكة الاقتصادية أو الأمنية.

وبالتالي، ليس مفاجئا أن يقع اختيار ترامب في أول زيارة خارجية له على دول المنطقة للأسباب التالية:

وعود بالعمل على إنهاء حرب غزة في المستقبل القريب

حتى قبل عودته إلى السلطة في الولايات المتحدة، تحدث ترامب عن رغبته في إنهاء حرب غزة.

وخلال لقائه الأخير برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال إن الحرب ستتوقف في المستقبل القريب، وذهب إلى حد طرح مقترح أميركي يقوم على سيطرة بلاده على القطاع وتهجير سكانه إلى دول أخرى.

دعم عسكري واستخباراتي أميركي لإسرائيل

في المقابل، من المعروف أن واشنطن دائما ما تدعم تل أبيب وتمدها بالمساعدات العسكرية والتنسيق الاستخباراتي.

لكن في خطوة أثارت حفيظة بعض المسؤولين الإسرائيليين، يبدو أن إدارة ترامب قررت التراجع أو على الأقل تأجيل ضربة مشتركة مع إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.

ترامب مصر على تفكيك برنامج إيران النووي

بالحديث عن إيران، مازال الرئيس الأميركي مصرا على تفكيك البرنامج النووي الإيراني لكن مع زيادة الانقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعامل مع طهران، وجد نفسه مضطرا لاستخدام لغة التهديد تارة والتلويح بورقة الدبلوماسية تارة أخرى.

الجيش الأميركي يعتزم تقليص عدد قواته في سوريا

بالنسبة لسوريا، يعمل البنتاغون حاليا على خفض عدد أفراد الجيش المنتشرين شمال شرق البلاد إلى أقل من ألف جندي تقريبا في الأشهر المقبلة، حيث كانت هناك قوات أميركية تعمل مع القوات المحلية لمنع عودة تنظيم داعش.

اتفاق بين واشنطن وبغداد حول انسحاب القوات الأميركية بحلول نهاية 2026

في العراق، أعلنت كل من واشنطن وبغداد أنهما اتفقتا على خطة لانسحاب قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة من الأراضي العراقية بحلول نهاية ألفين وستة وعشرين.