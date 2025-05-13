وقال الجيش في منشور عبر تطبيق تليغرام إنّه "قصف بدقّة مركز قيادة وسيطرة يقع داخل مستشفى ناصر في خان يونس" جنوبي القطاع الفلسطيني.

وأضاف أنّ "كبار مسؤولي حماس يواصلون استخدام المستشفى للقيام بأنشطة إرهابية، ويستغلّون السكّان المدنيين داخل المستشفى وحوله بشكل سافر ووحشي".

وتأتي هذه الضربة بعيد هدنة قصيرة سرت في القطاع الإثنين عقب إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر.

وأفرجت حماس عن ألكسندر الذي كان محتجزا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 عشية جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفرج عن ألكسندر (21 عاما)، بعدما بقي محتجزا لأكثر من 19 شهرا، وهو آخر الرهائن الأحياء ممن يحملون الجنسية الأميركية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنّ من بين 251 رهينة احتجزوا إبان الهجوم، لا يزال 57 محتجزين في غزة، بينهم 34 لقوا مصرعهم، كذلك، تحتجز حماس منذ عام 2014، رفات جندي إسرائيلي.

وقُتل في قطاع غزة ما لا يقلّ عن 52862 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 2749 منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 مارس بعد هدنة هشة لنحو شهرين.