وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "الجندي المحرر عيدان ألكسندر عبر في هذه الأثناء الحدود إلى داخل إسرائيل برفقة قوة من الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شاباك)".

وتعليقا على ذلك، ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذه لحظة مؤثرة جدا، عاد عيدان ألكسندر إلى الوطن. نحن نحتضنه ونحتضن عائلته".

وأضاف: "تم تحقيق ذلك بفضل الضغط العسكري الذي مارسناه والضغط السياسي الذي مارسه الرئيس ترامب. هذا هو المزيج الفائز".

وتابع: "تحدثت اليوم مع الرئيس ترامب. قال لي: أنا ملتزم بإسرائيل. أنا ملتزم بمواصلة العمل معك بتعاون وثيق - لتحقيق جميع أهداف حربنا: إطلاق سراح جميع الأسرى، وهزيمة حماس. هذا يسير معا. الأمور مترابطة".

من جهته، ذكر ترامب: "عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة، يتم إطلاق سراحه. تهانينا لوالديه الرائعين وعائلته وأصدقائه".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "أهنئ من أعماق قلبي الجندي في الجيش الإسرائيلي عيدان ألكسندر على عودته، وأنا سعيد، مع دولة إسرائيل بأكملها، لرؤيته يجتمع مع عائلته المحبة التي عملت ليل نهار من أجل عودته إلى وطنه".

وأبرز: "أود أن أشكر رئيس الولايات المتحدة والحكومة الأميركية على نشاطهما ومساعدتهما في إطلاق سراحه.. نحن ملتزمون بالعمل بكل الطرق الممكنة حتى عودة جميع المختطفين، إخواننا وأخواتنا، الأحياء منهم والأموات، إلى وطنهم".

وسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الإثنين، الرهينة عيدان ألكسندر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.