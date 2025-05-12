وأضاف عبدي في حسابه على منصة "إكس": "كان لحزب العمال الكردستاني دورا تاريخيا في الشرق الأوسط خلال المرحلة المنصرمة، كلنا ثقة بأن هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من السياسة والسلام في المنطقة".

‏وتابع: "كما نأمل أن تبادر جميع الأطراف المعنية باتخاذ خطوات مهمة وأن يقدّم الجميع الدعم المطلوب".

وأعلن حزب العمال الكردستاني، الإثنين، حلّ نفسه وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح" ضد الدولة التركية.

ونقلت "رويترز" عن وكالة "فرات" المقرّبة من الأكراد، أن حزب العمال الكردستاني أنهى مهمته التاريخية.

ووفق الوكالة فقد جاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حلّ البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح".