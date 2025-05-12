وأضاف مكتب نتنياهو، في بيان: "في وقت لاحق تحدثت مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب. شكرتُ الرئيس ترامب على المساعدة في تحرير الرهينة عيدان ألكسندر. من جهته، أكد الرئيس ترامب مجددا التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق معي".

وتابع: "في لقائي مع المبعوث ويتكوف والسفير هاكبي، ناقشنا الجهود الأخيرة لتنفيذ المبادرة التي قدمها ويتكوف لتحرير المختطفين، قبل توسيع نطاق القتال. ولهذا الغرض، أوعزت بإرسال بعثة تفاوض إلى الدوحة غدا".

وأكمل: "لقد أوضحت أن المفاوضات ستُجرى فقط تحت النار".

وكشف موقع "أكسيوس"، الأحد، أن ويتكوف، يجري مباحثات مع حركة حماس بشأن صفقة سلام واسعة النطاق.

ونقل الموقع الإخباري عن مصدر مطلع قوله: "ويتكوف يجري محادثات مع حماس عبر قطر ومصر، ومع إسرائيل بشأن صفقة محتملة لإطلاق الرهائن في غزة، ومحادثات سلام أوسع نطاقا".