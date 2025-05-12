وذكر الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه التركي والأردني في أنقرة: "إسرائيل تستمر باعتداءاتها على أراضينا وتصعد الوضع مما أسفر عن سقوط ضحايا".

وأضاف: "نطالب إسرائيل بالالتزام بتنفيذ القرارات الدولية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب".

كما أكد: "وحدة الأراضي السورية لا تقبل المساومة، وحقوق جميع المواطنين السوريين مضمونة ومكفولة".

ودعا الشيباني "جميع السوريين إلى المساهمة الفعلية في بناء المستقبل، فإعادة إعمار سوريا تتطلب تضافر كل الجهود".

وأعلن أيضا "عن خطوات عملية لفتح سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة، وقنصلية في غازي عنتاب".

من جهة أخرى، هنأ وزير الخارجية السوري "تركيا على الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني، الذي سيعزز الاستقرار في تركيا والمنطقة ككل".

كما أشار إلى أن بلاده تعمل "على تكثيف التعاون مع تركيا والأردن في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، ولن نسمح للميليشيات المدعومة من الخارج بزعزعة استقرارنا".

وبخصوص العقوبات، فقد شدد الشيباني على ضرورة رفعها "لأنها فُرضت على النظام البائد ولأنها تعيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار".

وأردف قائلا: "سوريا تخرج من أحلك فصول تاريخها وتمد يدها للتعاون الإقليمي وترفض التقسيم والتدخل في شؤونها، وتطمح لبناء مستقبل يقوم على احترام السيادة".