وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن يشمل الاتفاق وقفا موسعا لإطلاق النار والإفراج عن مزيد من الرهائن.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين في منشور على موقع تروث سوشيال أن حركة حماس ستطلق سراح الرهينة الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن دولة إسرائيل لا تميّز بين مواطنيها، مشددا على أن جميع المختطفين متساوون في نظر الدولة، بغض النظر عمّا إذا كانوا يحملون جنسية أجنبية أم لا.

ومساء الأحد، أعلنت حركة حماس أن عيدان ألكسندر، آخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، سيتم إطلاق سراحه كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في حماس الإثنين بأن الوسطاء أبلغوا الحركة بأن إسرائيل ستعلّق العمليات العسكرية في غزة تمهيدا لتسليم ألكسندر.

وذكر المصدر أنه: "تم إبلاغ حماس أن إسرائيل بدأت في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم (بتوقيت القدس) بإيقاف تحليق الطيران الإسرائيلي والاستطلاعي والمسيّر والحربي ووقف كافة العمليات القتالية في قطاع غزة، لتوفير ممر آمن لنقل وتسليم عيدان".

يذكر أن ألكسندر هو جندي إسرائيلي أميركي نشأ في الولايات المتحدة وتم اختطافه من قاعدته خلال هجوم حماس في السابع من 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.