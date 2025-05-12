وجاء ذلك في اتصالين هاتفيين أجراهما الوزير عبد العاطي مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، الأحد، وفق بيان نشرته الخارجية المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم الإثنين.

وطبقا للبيان، تناول الوزير عبد العاطى تطورات الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران حول الملف النووي الإيراني، والتي استضافتها مسقط السبت، حيث اطلع على آخر مستجدات المباحثات بين الجانبين.

وثمّن الوزير عبد العاطي التزام الجانبين الأميركي والإيراني بمواصلة المسار الدبلوماسي وجهود الوساطة العمانية فى هذا الإطار، مُجددا دعم مصر الكامل للمبادرات الرامية إلى التوصل لحلول سلمية عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.

وحسب البيان، تبادل الوزير عبد العاطى الرؤى مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط بشأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية، والتطورات فى كل من غزة وأوكرانيا.