ونقلت "رويترز" عن وكالة "فرات" أن حزب العمال الكردستاني أنهى مهمته التاريخية.

ووفق الوكالة فقد جاء في بيان للحزب بعدما عقد مؤتمره الأسبوع الماضي: "قرر المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني حلّ البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح".

وكان حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد قد قال اليوم الجمعة إن خطوة إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور أنه عقد المؤتمر الخاص به، تعتبر مهمة على طريق حل الصراع المستمر منذ عقود.

وقالت أيسيغول دوغان المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الحزب التنفيذي "ننتظر كلنا هذا القرار التاريخي بجدية وأهمية كبيرتين".

وفي فبراير الماضي، دعا زعيم الحزب عبد الله أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحلّ نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.