وقال لابيد: "هذا الإفراج مرحب به طبعا ومثير، لكن يجب ألا نتوقف عند هذا الحد. يجب أن تتم صفقة رهائن شاملة تعيد جميع المختطفين إلى ديارهم. الوقت لا يعمل لصالحنا".

وأشار زعيم المعارضة إلى أن التقارير التي تتحدث عن اتصالات مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، هي في الواقع فشل دبلوماسي مخز للحكومة الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد: "المختطفون ملكنا، ومسؤولية عودتهم تقع على عاتق الحكومة. قلوبنا مع عائلاتهم".

إعلان حماس

في وقت سابق، أعلنت حركة حماس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والحامل للجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة.

وأكدت الحركة "استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة، وبذل جهود جادة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وتبادل الأسرى بشكل متفق عليه، وإدارة قطاع غزة من قبل جهة مهنية مستقلة، بما يضمن استمرار الهدوء والاستقرار لسنوات طويلة، إلى جانب الإعمار وإنهاء الحصار".

يأتي ذلك بالتزامن مع تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بتسهيل إيصال الغذاء والمساعدات للفلسطينيين في غزة، فيما أكد مبعوث واشنطن إلى إسرائيل، الجمعة، أن آلية أميركية لدعم إيصال المساعدات إلى القطاع ستدخل حيز التنفيذ قريبا.