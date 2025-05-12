وذكر بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية: "يعد إطلاق سراح الرهينة الأميركي بادرة حسن نية وخطوة مشجعة لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفّق المساعدات بشكل من ودون عوائق لمعالجة الأوضاع المأساوية في القطاع".

ويؤكد الجانبان الحاجة الماسة لإنهاء الحرب على غزة، لتجنب المزيد من التداعيات الإنسانية، والمضي قدما بإرادة صادقة ونية حسنة نحو تحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام في المنطقة، وفق البيان.

وجاء في البيان، تجدد مصر وقطر التأكيد على استمرار جهودهما المتسقة في ملف الوساطة بقطاع غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف الملائمة لتهدئة شاملة، وصولا إلى إنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

كانت حماس قد أعلنت أنه سوف يتم إطلاق سراح ألكسندر وهو أخر رهينة أميركي على قيد الحياة في غزة، كجزء من جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.

ولم يحدد بيان حماس موعد إطلاق سراح الرهينة.