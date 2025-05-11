وبحث الطرفان خلال الاتصال "العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال "حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية ومستقبل يسوده الأمن والازدهار".

من جانبه، أعرب الشرع عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للشعب السوري واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مثمناً دور الإمارات في الدفع تجاه مسار أمن المنطقة واستقرارها خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.