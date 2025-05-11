وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة قد ذكرت أن حماس ستطلق سراح الرهينة الإسرائيلي الأميركي عيدان ألكسندر.

ووفق موقع "أكسيوس" الإخباري، فقد تحدث المبعوث الأميركى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى والدي عيدان ألكسندر وأبلغهما أن حماس ستصدر بيانا بشأن إطلاق سراح ابنهما.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجح في جلسة الخارجية والأمن أن تطلق حماس سراح ألكسندر "كبادرة حسن نية لواشنطن".

وكانت حماس قد نشرت في أبريل مقطع فيديو دعائي يظهر علامات الحياة على الجندي الرهينة الأميركي الإسرائيلي الذي تم تم أسره في هجوم 7 أكتوبر 2023.