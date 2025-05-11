وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيانه أن هذه المواقع تُستخدم من قبل ما وصفه بـ"النظام الحوثي الإرهابي" لتنفيذ أنشطة تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن القصف المرتقب يأتي في إطار الرد على ما سماه "الاعتداءات الحوثية المتكررة".

ودعا البيان جميع المدنيين والعاملين في هذه الموانئ (رأس عيسى، الحديدة، والصليف) إلى الابتعاد فورًا حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا أن الإخلاء الفوري هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الخطر، وأن التحذير سيظل ساريًا حتى إشعار آخر.