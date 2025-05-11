ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المصادر قولها إن الفريق نفذ العملية في عمق الأراضي السورية، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود مع إسرائيل، وسط مخاطر أمنية كبيرة.

وأشارت إلى أن "العملاء عملوا تحت غطاء تمويهي، واستقروا داخل سوريا لعدة سنوات قبل تنفيذ المهمة".

وبحسب المصادر، توجه الفريق إلى مقبرة سورية عدة مرات، وجلب عينات ومواد تم تحليلها في إسرائيل، حتى تم التحقق من مطابقة الحمض النووي مع الجندي الإسرائيلي.

كما عثر الفريق منفذ العملية على بقايا من زيه العسكري، مما ساهم في تأكيد هويته.

وأكدت المصادر أن العملية نفذت "تحت نيران مباشرة" داخل سوريا.

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان استعادة رفات جندي إسرائيلي قتل في لبنان قبل عقود.

وقال البيان إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) نفذا عملية خاصة استعادا فيها رفات فيلدمان، المقتول في معركة السلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى.