وبحسب مصادر يمنية، فإن المواقع العسكرية الرئيسية للحوثيين التي استهدفتها الغارات الأميركية شهدت أعمالا لرفع الأنقاض عن بوابات الأنفاق، سعيا إلى إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه سابقا.

وتعرضت بوابات الأنفاق التي استحدتها الحوثيون لتخزين الأسلحة، من الصواريخ والطائرات المسيّرة، للاستهداف، وبعضها دمر جزئيا والبعض الآخر طالها التخريب، من دون تدمير السلاح المخزن بداخلها.

والثلاثاء أعلنت الولايات المتحدة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين بوساطة عمانية، وضع حدا لضربات أميركية استمرت أسابيع.

لكن الاتفاق لا يشمل إسرائيل التي تعرضت لهجمات بصواريخ قادمة من اليمن، وقصفت مطار صنعاء الذي أكدت أنها دمرته بالكامل، إضافة إلى 3 محطات كهرباء.

والجمعة توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بـ"الرد بقوة"، بعد إعلان الجيش اعتراض صاروخ أطلق من اليمن في عملية تبناها الحوثيون.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.