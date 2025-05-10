وأعلنمنتدى عائلات الرهائن أن الرهينتين هما إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم أوحانا، وقد اختطفا في إسرائيل في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنّته حماس. ولم يتسن التأكد من تاريخ المقطع.

في الفيديو يظهر الرجلان في غرفة صغيرة ويبدو يوسف حاييم أوحانا متربعا أرضا وحليق الرأس وذراعه موشومة ويتحدث محركا يديه، فيما يبدو إلكانا بوحبوط ممددا ومغطى ويبدو واهنا وقد لزم الصمت.

متحدثا تحت الضغط على غرار مقاطع الفيديو السابقة التي نشرتها كتائب القسام لرهائن، شرح أوحانا أن بوحبوط في وضع جسدي وذهني صعب جدا، ودعا المسؤولين الإسرائيليين إلى وضع حد للحرب.

ويبلغ يوسف حاييم أوحانا 24 عاما، فيما يبلغ إلكانا بوحبوط 36 عاما وقد اختطفا خلال مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل في هجوم حماس الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

وسبق أن ظهر الرجلان في تسجيلات فيديو نشرتها حماس.

من بين 251 شخصا خطفوا في هجوم حماس، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي أنهم قتلوا.

وتحتفظ حماس برفات جندي إسرائيلي قتل في حرب سابقة اندلعت في القطاع في العام 2014.