وأشارت الوكالة في بيان إلى أن الملك حمد بن عيسى استقبل الشرع والوفد المرافق له في قصر الصخير وعرضا "أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها".

ولفت البيان إلى أن الطرفين بحثا أيضا "مستجدات الأحداث على الساحة السورية والسبل الرامية لدعم أمن واستقرار سوريا".

وفي وقت لاحق، عقد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مؤتمرا صحافيا مشتركا مع نظيره السوري أسعد الشيباني، أكدا خلاله إجراء مباحثات "تناولت مسارات التعامل الثنائية، وإمكانات تعزيزه وتطويره بمختلف المجالات بما فيها التجارة والطيران المدني والطاقة والصحة والتعليم".