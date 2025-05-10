وأحبطت الحكومة اللبنانية محاولة تهريب شحنة ذهب عبر مطار بيروت، يشتبه بارتباطها بحزب الله.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤول أمني قوله إنه تم ضبط أكثر من 50 رطلا (22 كيلوغراما) من الذهب المهرب ضمن جهود محاصرة تمويل حزب الله.

وأفاد الصحيفة بأن بيروت تشدد الرقابة على المطار وتُخضع جميع الرحلات لتفتيش صارم بما فيها القادمة من إيران.

ونوهت "وول ستيرت جورنال" إلى أن لبنان يستخدم تقنيات مراقبة متقدمة بالذكاء الاصطناعي لتضييق نفوذ حزب الله في المطار.

وخلال الفترة السابقة، بدأت السلطات اللبنانية تقليص نفوذ حزب الله، داخل مطار رفيق الحريري الدولي والحدّ من تأثيره بشكل كبير، عبر مسارعة جهاز أمن المطار إلى إلغاء تراخيص عدد كبير من العاملين في المطار المحسوبين على الحزب وبيئته، ورفضه المطلق إعادة تجديد هذه التراخيص.