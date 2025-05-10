وقتل "داعش"، الذي سيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق في ذروة قوته بين عامي 2014 و2017، العديد من الأشخاص في الأسر، منهم رهائن غربيون، ونشر مقاطع فيديو لعمليات الإعدام.

وقال المصدران إن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بدأت عملية البحث، الأربعاء، برفقة عدد من الأميركيين، وأضافا أن المجموعة، التي أرسلتها الدوحة إلى مناطق الزلازل في المغرب وتركيا في السنوات القليلة الماضية، عثرت حتى الآن على رفات 3 أشخاص.

وذكر أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني سوري، أنه لم تحدد بعد هويات الأشخاص الذين عثر على رفاتهم، وقال المصدر الثاني إنه لم يتضح بعد إلى متى ستستمر المهمة.

وقال المصدر السوري إن البعثة ركزت في البداية على البحث عن رفات عامل الإغاثة بيتر كاسيج الذي قطع "داعش" رأسه في دابق شمالي سوريا عام 2014، وقال المصدر الثاني إن رفات كاسيج من بين الذي يأملون في العثور عليه.

وكان الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف من بين الرهائن الغربيين الآخرين الذين قتلهم التنظيم المتطرف، وتأكدت وفاتهما عام 2014.

كما قتلت عاملة إغاثة أميركية في الأسر لدى تنظيم "داعش"، وتأكدت وفاتها عام 2015.

وقالت ديان فولي والدة جيمس فولي: "نحن ممتنون لكل من يشارك في المهمة ويخاطر بحياته في ظروف ما لمحاولة العثور على رفات جيمس والرهائن الآخرين. نشكر جميع المشاركين في هذا الجهد".