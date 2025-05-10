وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن 9 جنود احتياط من لواء القدس أصيبوا بجروح طفيفة في منطقة الشجاعية، بعد تفجير عبوة ناسفة تجاههم أثناء عمليات تمشيط في المنطقة.

وأوضح أن من بين المصابين ضابطين كبيرين، هما نائب قائد الفرقة 252 (برتبة عقيد)، وقائد الكتيبة 6310 (ضابط احتياط برتبة مقدم).

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه جرى إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، مع إبلاغ ذويهم.

يأتي هذا فيما أفادت مواقع إسرائيلية بتعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع، أدى إلى ارتفاع عدد المصابين.

وذكرت المصادر أن عملية إجلاء المصابين تمت بواسطة مروحيات، نقلتهم إلى مستشفى تال هشومير وسط إسرائيل.