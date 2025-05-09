وقال كاتس في منشور على منصة "إكس": "يواصل الحوثيون إطلاق الصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل. كما وعدنا، سنرد بقوة في اليمن وأينما كان ذلك ضروريا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بينما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في أجواء القدس.

وقال الجيش في بيان: "اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل انذارات في عدة مناطق في البلاد".

من جهتهم، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق "صاروخ بالستي"، وقالوا في بيان إنهم استهدفوا مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

والأحد سقط صاروخ أطلقه الحوثيون في محيط مطار بن غوريون، في ضربة نادرة الحدوث، تسببت بإصابة ستة أشخاص وتعطل حركة الملاحة ودفع شركات طيران لتعليق رحلاتها إلى تل أبيب.

وردّت إسرائيل بضربات جوية شنّتها هذا الأسبوع على مطار صنعاء الذي أكدت أنها دمّرته بالكامل، بالإضافة إلى ثلاث محطات كهرباء في البلد الفقير الذي يشهد حربا مدمّرة منذ سنوات.