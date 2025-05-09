وقال الجيش الإسرائيلي: "إثر تنبيهات صدرت قبل قليل في عدة مناطق من البلاد، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن. تم تفعيل التنبيهات وفقا للسياسة المتبعة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لم تسجل إصابات عقب اعتراض الصاروح الباليستي".

وجاء إعلان الجيش الإسرائيلي بعد دوّي صفارات الإنذار في جميع أنحاء وسط إسرائيل.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر دفاعية إسرائيلية قولها: "اعترضت منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي بعيد المدى (حيتس) الصاروخ الباليستي الحوثي الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل قبل قليل بنجاح".

وذكر موقع "إسرائيل هيوم"، أن عددا كبيرا من الإسرائيليين دخلوا الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار.

من جانبها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه تم "تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي فرارا جماعيا من أحد شواطئ تل أبيب لدى اعتراض الصاروخ، إلى جانب صور تظهر حالة الهلع في تل أبيب.