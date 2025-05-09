وأوضح مراسلنا، أنه تم عقد المؤتمر في منطقتين مختلفتين، وذلك في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث تم التركيز على بحث استراتيجيات الحزب وأولوياته المستقبلية.

ويرتقب أن يتم نشر نتائج المؤتمر بالكامل، والمعلومات والوثائق التفصيلية بشأن القرارات المتخذة، بعد دمج النتائج في المنطقتين المختلفتين، في المستقبل القريب جدا.

من جانبها أوردت وسائل إعلام كردية، أن حزب العمال الكردستاني قد عقد هذا الأسبوع "بنجاح" مؤتمرا لحل نفسه.

وأوضحت أن "قرارات ذات أهمية تاريخية على أساس دعوة القائد لنزع الحزب سلاحه وحل نفسه"، ستعلن "في المستقبل القريب جدا".

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب التركي المؤيد للأكراد اليوم الجمعة إن خطوة إعلان حزب العمال الكردستاني المحظور أنه عقد المؤتمر الخاص به، تعتبر مهمة على طريق حل الصراع المستمر منذ عقود.

وقالت أيسيغول دوغان المتحدثة باسم حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الحزب التنفيذي "ننتظر كلنا هذا القرار التاريخي بجدية وأهمية كبيرتين".

وفي فبراير الماضي، دعا زعيم الحزب عبد الله أوجلان جماعته، إلى إلقاء سلاحها وحلّ نفسها في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا.

ويعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد حارب الدولة التركية منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث سقط عشرات الآلاف من القتلى في النزاع.