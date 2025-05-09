ونشرت السفارة الأميركية في اليمن صورة على حسابها الرسمي في "إكس" مع تعليق: "في بعض الأحيان تكون الحقيقة واضحة جدا ولا يمكن إخفاؤها".

ويظهر في الصورة حوار قصير بين شخصين، أحدهما يقول لسائق في سيارة: "سيارتك غرزت يا أخي؟"، ليردّ الآخر: "مدري".

واعتبر كثيرون ممن علقوا على الصورة أنها تشير إلى الحوثيين، ووقف الغارات الأميركية عليهم.

آخرون ذهبوا إلى تفسير الصورة بأنها دلالة على الوضع المأزوم لجماعة الحوثي، والذي يشبّه السيارة العالقة في التراب.

وتفنن عدد من المتابعين بابتكار منشورات مشابهة لتلك التي نشرتها السفارة الأميركية، متناولين الوضع الصعب للحوثيين.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الثلاثاء إن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب : "قال الحوثيون إنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقت الحركة اليمنية المتحالفة مع إيران على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

ووصفت الخارجية الأميركية الاتفاق بأنه "اختبار لجدية الحوثيين"، مشيرة إلى أنهم "أبلغونا عبر سلطنة عمان برغبتهم في وقف إطلاق النار"، لكنها شددت على أن "الحكم سيكون على الأفعال لا الأقوال".

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.