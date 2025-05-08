وأضاف هاكابي، في مقطع من مقابلة من المقرر بثها نهاية الأسبوع على القناة، أن "الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى إذن من إسرائيل لترتيب أي اتفاق يمنع الحوثيين من استهداف سفننا".

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان مفاجئ من الرئيس ترامب هذا الأسبوع عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وهو ما أعقبته تهديدات من الجماعة بمواصلة الهجمات ضد إسرائيل.

وأوضح هاكابي: "تحدثت مع الرئيس ونائب الرئيس الليلة الماضية، وهناك 700 ألف أميركي يعيشون في إسرائيل، وإذا استمر الحوثيون في مهاجمة إسرائيل وتسببوا في إصابة أميركي، فحينها يصبح الأمر شأنا أمريكيا مباشرا".

وعند سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل فقط في حال أصابت صواريخ الحوثيين مواطنين أميركيين، أجاب السفير: "المسألة تتعلق بما يصبح شأنًا فوريًا لنا".