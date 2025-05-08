وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، دعمها لجميع الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة و"الحوثيين" في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.