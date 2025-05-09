أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، فتح مستوصف متنقل في جنوب سوريا لتأمين العلاج لأبناء الطائفة الدرزية، وذلك بالقرب من بلدة حضر الدرزية في جنوب سوريا، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن "هذه المنشأة تندرج ضمن الجهود المبذولة لدعم أبناء الطائفة الدرزية في سوريا وضمان أمنهم".
ونشر الجيش تسجيلات مصورة ظهر فيها ممرضون وأطباء عسكريون، يعالجون رجلا ذراعه مجبسة في ما يبدو مسكنا متنقلا.
وفي بداية مايو، كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، قد أعلن إجلاء 5 مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل.
وعقب تداول تلك المعلومات، نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصادر وصفها بالمحلية في محافظة السويداء، نفيها هبوط المروحية.
وقالت المصادر لـ"تلفزيون سوريا"، إن هذه الأنباء "غير صحيحة" و"تفتقر إلى أي دليل".
ويقدر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد. وفي إسرائيل، يتوزعون على أكثر من 20 قرية في الجليل وجبل الكرمل وهضبة الجولان المحتلة.