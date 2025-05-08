ويشير البيان، الذي نشر على تطبيق تيليغرام للتراسل، إلى أن حماس لا تزال نشطة في المناطق التي وسع الجيش الإسرائيلي سيطرته عليها، وذلك بعد أكثر من 19 شهرا من بدء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية على غزة.

وقالت حماس في بيان لاحق إن مقاتليها نصبوا كمينا لقوة إسرائيلية، مكونة من 12 جنديا، داخل منزل في حي التنور شرقي رفح واستهدفوها بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تصريحات حماس.

وأفادت الحركة في حالات نادرة بوقوع اشتباكات حول رفح في الأشهر القليلة الماضية، حيث أفادت التقارير بوقوع معظم الاشتباكات في المنطقة الشرقية من مدينة خان يونس القريبة والأجزاء الشمالية من القطاع.

وقالت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر إنها ستوسع هجومها على القطاع الفلسطيني.

واستأنفت إسرائيل هجومها في مارس بعد انهيار وقف إطلاق النار الهش الذي دعمته الولايات المتحدة وأوقف القتال لمدة ستة أسابيع.