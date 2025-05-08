وذكرت التقارير أن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في محيط منطقة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نلاحق هدفا مهما في جنوبي لبنان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف أو نتائج العملية.

وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات في جنوب لبنان.

وأشارت إلى "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط النبطية"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات طالت خصوصا مناطق حرجية وجبلية بعيدة عن المراكز السكنية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على النبطية.

سلام يعلّق على القصف الإسرائيلي

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان الخميس، وذلك أثناء وجوده في منطقة بعلبك بالبقاع الشرقي.

وصرّح سلام الذي تزامنت كلمته مع القصف قائلا: "أؤكد أن جميع الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقرار 1701 ولتفاهمات وقف إطلاق النار يجب أن تتوقف، وأن الحكومة لم ولن توفر جهدا للإسراع في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر، بعد مواجهة استمرت لأكثر من عام، على خلفية الحرب في قطاع غزة.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ما تقول إنها ضربات تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له لا سيما في جنوب لبنان.