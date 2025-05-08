وأوضح الشرع أن المفاوضات مع إسرائيل تجري من خلال وسطاء، لكنه لم يحددهم.

ومضى يقول "هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع بألا تصل الأمور إلى حد يفقد السيطرة عليه كلا الطرفين".

وألقى من جديد بالمسؤولية على إسرائيل نتيجة ما قال إنه "تدخلات عشوائية" إسرائيلية في سوريا.

وأضاف: "نحاول أن نتواصل مع كل الدول التي لها تواصل بإسرائيل للضغط عليهم والتوقف عن التدخل في الشأن السوري واختراق أجوائها وقصف بعض منشآتها".

وواصلت إسرائيل ضرباتها في سوريا في الأسابيع القليلة الماضية، كانت إحداها على مبعدة 500 متر فحسب من القصر الرئاسي في دمشق.

وقالت إسرائيل إن هذه الضربات جاءت ردا على تهديدات للطائفة الدرزية التي يوجد منها أقليات في سوريا ولبنان وإسرائيل.

ودائما ما استنكرت القيادة السورية الجديدة مثل هذه الضربات.

وتنفذ إسرائيل ضربات في سوريا منذ سنوات في حملة تستهدف إضعاف إيران ووكلائها مثل جماعة حزب الله اللبنانية.