وأثار قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف الهجمات العسكرية على الحوثيين ردود فعل متباينة، حيث تم الحديث في إسرائيل عن الامتعاض من عدم التنسيق المسبق مع تل أبيب بشأن هذا التحرك.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غياب التنسيق مع تل أبيب قبل اتخاذ القرار الأميركي يعد بمثابة "تخلي" عن إسرائيل.

وكان ترامب قد أعلن أن الحوثيين "استسلموا"، وطلبوا من الولايات المتحدة وقف الغارات عليهم، مشيرا إلى أن القصف الأميركي سيتوقف فورا.

وقال ترامب: "تلقينا أنباء جيدة، الحوثيون أعلنوا أنهم لا يريدون القتال، ونحن سنستجيب لذلك. سنوقف القصف. لقد استسلموا، وسنصدق وعدهم بعدم استهداف السفن. وهذا كان هدفنا من البداية، وأعتقد أن هذا الإعلان أمر إيجابي".

وأعلنت سلطنة عمان، الثلاثاء، عن توصل الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين في اليمن إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يشمل وقف استهداف السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وذلك بعد أسابيع من التصعيد العسكري.