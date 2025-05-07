وشدد زامير خلال زيارة ميدانية أجراها إلى قيادة فرقة غزة على أن "هذا هو مطلب الساعة ووقتها"، ومؤكدا أن إسرائيل تخوض "معركة على الروح والعزيمة".

وقال إن الجيش سيكثف عملياته في المرحلة المقبلة بهدف "القضاء على حماس وقدراتها"، مضيفا أن الاستمرار بالعمل "بانضباط وعزم" ضروري لتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها استعادة الأسرى وإنهاء التهديد الذي تمثله الحركة.

وحث زامير قوات الاحتياط على الاستجابة الفورية، وأوضح: "نحن في لحظة اختبار. الجميع يجب أن يلبي النداء، لا خيار آخر".

توسيع العملية العسكرية