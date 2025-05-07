وانهال "بدورة .م" بالضرب على زوجته، بسبب خلافات بينهما، تطورت بشكل حاد ما دفعه إلى الإمساك بمطرقة وضربها على رأسها ومناطق متفرقة من جسدها، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، ومع تدخل والدته لإنقاذها من بين يديه، وجه إليها ضربات عنيفة أحدثت بها كثير من الإصابات.

وقال مصدر أمني في مديرية أمن الغربية، إن بلاغًا ورد إلى قسم ثالث المحلة الكبرى في محافظة الغربية المصرية، يفيد بمقتل زوجة على يد زوجها خلال "شجار عائلي"، بينما أصاب المتهم والدته بجروح خطيرة، لاستخدامه "مطرقة" في ضربهما.

وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الزوج المتهم دائم التعدي على زوجته "شيماء .أ"، البالغة من العمر 20 عامًا، ودائم الاعتداء -كذلك- على والدته، وذلك بسبب تعاطيه للمواد المخدرة، ومن بينها مخدر "الشابو".

ولفت المصدر الأمني إلى أن جيران المتهم -في منطقة "أبو دراع"- سمعوا الضجة الكبيرة التي أثارها أثناء المشاجرة، قبل أن يسمعوا صراخا من والدته بأن زوجته قد ماتت بسبب الاعتداء عليها، ليتدخلوا في محاولة لإنقاذ الأم من هجومه العنيف تحت تأثير المخدر.

ونجح الجيران، وفق المصدر، في إنقاذ الأم في اللحظات الأخيرة، إذ كان الاعتداء عليها عنيفا وأبلغوا قوات الشرطة التي اتجهت إلى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على المتهم، ليعترف بجريمته كاملة أمام وحدة المباحث التابعة لقسم شرطة ثالث المحلة.

من جانبه، قال أحد جيران المتهم، ويدعى "سمير. م"، إن بدورة دائم الاعتداء على زوجته، وكلما كانت والدته تتدخل لإنقاذها من يديه كان يعتدي عليها بالضرب، والجميع في المنطقة يعرفون بتعاطيه للمخدرات، ولكن لم يتوقع أحد أن يصل الأمر إلى حد القتل.

وأضاف، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الجيران سمعوا ضجة كبيرة قادمة من منزل جارهم، ثم صرخات من الأم التي قالت إن الزوجة ماتت من الضرب بالشاكوش على رأسها، ما دعا عدد من الأشخاص إلى التدخل لإنقاذ الأم من يديه.

وأشار إلى أن الجيران وجدوا الزوجة شيماء، والتي كانت معروفة وسط الجميع بطيبتها وأدبها، غارقة في دمائها، بينما الأم ملقاة على الأرض من قوة الإصابات، والمتهم في حالة هياج، متأثرا بما تعاطاه من مواد مخدرة، فأبلغوا الشرطة على الفور.

وأكد أن المتهم حاول الهرب ولكن قوات الشرطة تمكنت من القبض عليه، بعد فرض عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، إذ عثرت عليه في حالة ذهول مما فعله في زوجته ووالدته، وأحاطت به القوات ونقلته إلى قسم الشرطة في حراسة مشددة، خوفا من فتك أسرة زوجته به بعد علمهم بخبر مقتلها.

ويعلق المدير التنفيذي للمكتب العام للمحاماة في مصر السيد علي المحمدي على الجريمة بالقول إن تعاطي المخدرات في هذه الحالة، لا يعفي المتهم من العقوبة بل يضاعفها، إذ أن كل من يرتكب جريمة تعاطي المخدرات أو الخمر أو ما يذهب العقل، ثم يرتكب جريمة قتل النفس، فهو غير معفي من الحساب.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المتهم الثاني في هذه القضية، إلى جانب المتهم الأول وهو القاتل نفسه، هو مخدر "الشابو" الذي انتشر بشكل كبير في كل مدن وقرى مصر، ويقود الناس إلى تصرفات جنونية لن يفكروا في ارتكابها إذا لم يتعاطونه.