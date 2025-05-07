وترأس الغريبي وفدا من الخبراء في المجالات الطبية والاقتصادية والهندسية، حيث أجرى لقاءات مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، تم خلالها بحث مشاريع تنموية استراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والرعاية الصحية، للمساهمة في إعادة بناء دولة أنهكتها سنوات من الصراع.

وركزت المباحثات على توظيف خبرات فريق GKSD، إلى جانب مساهمات شركائها الإيطاليين، بهدف إطلاق مبادرات ملموسة تسهم في إرساء أسس متينة لإعادة الإعمار.

وحدد الوفد عددا من التدابير والجهود المشتركة ذات الأثر الإيجابي، التي من شأنها أن تمهّد لبداية واعدة في مسار استنهاض سوريا من جديد.

وشدّد الغريبي على أهمية إيلاء قطاع الرعاية الصحية الأولوية ضمن جهود إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الاستثمار في الصحة لا ينعكس فقط على تحسين المنظومة الطبية، بل يشكل ركيزة للنمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، وتحسين جودة الحياة.

وفي هذا السياق، عقد الغريبي اجتماعا مع وزير الصحة مصعب نزال العلي، تم خلاله مناقشة سبل إعادة هيكلة تمويل النظام الصحي، وإعادة رسملته، وتفعيل الرعاية الصحية الوطنية الشاملة.

كما أكّد على أهمية مساهمة القطاع الخاص في هذه المرحلة، داعيا إلى شراكات فاعلة وتكاملية تضمن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.