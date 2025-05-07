وأضاف السيسي خلال لقاء بثه التلفزيون مع نظيره اليوناني كونستانتينوس تاسولاس في أثينا أن علاقات البلدين تاريخية وأنهما يمتلكان الأسس اللازمة لتعزيز هذه العلاقات.

وأضاف أن اليوم ستتاح للبلدين فرصة توقيع إعلان مشترك لشراكة استراتيجية.

ومن المقرر أن يلتقي السيسي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد أكثر من عام من اتفاقهما على إنشاء مجلس تعاون يضم كبار المسؤولين من البلدين بهدف النهوض بالعلاقات.

وقال مسؤول بالحكومة اليونانية إنه من المتوقع أن يؤكد الجانبان على موقفهما المشترك بشأن ضرورة احترام القانون الدولي من أجل تعزيز السلم في منطقة مضطربة وسط استمرار الحرب في غزة.