وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجمنا في وقت سابق اليوم في منطقة صيدا بجنوب لبنان، وقضينا على خالد الأحمد الذي شغل منصب مسؤول عمليات حماس في القطاع الغربي بلبنان حيث دفع باعتداءات نحو إسرائيل".

وأضاف البيان: "خلال الحرب دفع خالد بمخططات إرهابية عديدة لاستهداف جنود إسرائيليين ومواطني إسرائيل. كما عمل خلال الفترة الأخيرة على نقل وسائل قتالية وتنفيذ اعتداءات تخريبية".

وتابع: "شكلت أنشطة المدعو خالد تهديدا على دولة إسرائيل ومواطنيها. سيواصل الجيش العمل ضد عناصر حماس في كل مكان يعملون فيه".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت الأربعاء، سقوط قتيل جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان .

وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في حي الفيلات في صيدا أدت إلى سقوط قتيل".

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "استهدفت مسيّرة معادية فجرا، سيارة في منطقة الفيلات بالقرب من جامع الإمام علي في مدينة صيدا".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت ليل الثلاثاء سقوط قتيل وثلاث إصابات في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة كفررمان في جنوب لبنان.