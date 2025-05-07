وأكدت مصر وقطر في بيان أن "جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة".

وأضاف البيان: "تشدد الدولتان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها".

وشدد البيان على تأكيد قطر ومصر "أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركّز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم".

واختتم البيان بالقول: "تؤكد الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأميركية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين".

وكان الدفاع المدني في غزة قد أعلن فجر الأربعاء مقتل تسعة أشخاص في غارة إسرائيلية جديدة طالت مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع الفلسطيني وذلك بعيد ساعات من تعرّض المدرسة نفسها لغارة أولى أوقعت 22 قتيلا.

ومساء الثلاثاء أسفرت غارة أولى على هذه المدرسة الواقعة في مخيم البريج للاجئين عن مقتل 22 شخصا، وفق المصدر نفسه، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مركز قيادة وسيطرة" تابعا لحركة حماس.