وذكر الجيش الإسرائيلي في منشور على تطبيق تليغرام أن الغارة في منطقة النبطية "قضت على عدنان محمد صادق حرب، قائد وحدة الدعم اللوجستي في وحدة بدر التابعة لحزب الله، والتي تعمل في منطقة شمال الليطاني في لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حرب كان مسؤولا عن تزويد وحدات حزب الله بالأسلحة وإعادة بناء البنية التحتية العسكرية للحزب جنوب نهر الليطاني، واصفا أنشطته بأنها "انتهاك صارخ للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".