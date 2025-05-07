وأوضح ترامب: "حتى اليوم، هناك 21 رهينة، وقد توفي 3"، في إشارة إلى الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، موضحا أن عدد من كان يُعتقد أنهم أحياء حتى وقت قريب بلغ 24 شخصا.

ولم يفصّل ترامب في هويات من يُعتقد أنهم لقوا حتفهم، ولا في كيفية حصوله على هذه المعلومات.

وأضاف: "هناك 21، بالإضافة إلى الكثير من الجثث".

وأحد الأميركيين، ويدعى إيدان ألكسندر، من بين الرهائن الـ24 الذين كان يُعتقد أنهم لا يزالون على قيد الحياة، في حين تحتفظ حماس بجثث عدد من الأميركيين الآخرين منذ هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.