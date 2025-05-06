وقال كاتس في بيان مشترك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد الإعلان عن قصف إسرائيل لمطار صنعاء "هذا (...) تحذير لرأس الأخطبوط الإيراني: أنت مسؤول بشكل مباشر عن أي هجوم من ذراع الحوثيين ضد دولة إسرائيل، وستتحمل العواقب كاملة".

وتوعد الحوثيون المدعومون من إيران بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء ومحطات كهرباء في اليمن، عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون على إسرائيل.

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان إن "العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر بدون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة".

وتأتي هذه الضربات بعد يومين من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف "مطار (بن غوريون) في يافا بصاروخ بالستي فرط صوتي". وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم "عدة محاولات لاعتراضه".

وموجة الغارات هذه هي الثانية لإسرائيل على اليمن خلال 24 ساعة، إذ شنت الإثنين غارات على ميناء الحديدة في غرب اليمن ومصنع إسمنت في المحافظة نفسها، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

واستهدفت الغارات الثلاثاء مواقع عدة بينها مطار صنعاء، وثلاث محطات للتغذية الكهربائية في العاصمة ومحيطها، إضافة إلى مصنع للإسمنت في محافظة عمران، بحسب إعلام الحوثيين.

وقبيل ذلك، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي تحذيرا عبر حسابه على إكس يدعو المدنيين إلى "إخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري"، لافتا إلى أن "عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

وهي المرة السادسة تعلن فيها إسرائيل قصف اليمن منذ يوليو 2024.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، تطلق جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل بشكل منتظم.

ويشنّ الحوثيون أيضا هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه "دعما" للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.