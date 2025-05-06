وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعطيل مطار صنعاء بالكامل.

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن الهجمات الإسرائيلية تسببت في "تدمير جميع الطائرات المدنية في مطار صنعاء، فضلا عن صالة المطار، كما طال محطات للكهرباء".

وبالتزامن، قالت وسائل إعلام حوثية إن غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان في صنعاء.

وأضافت أن الغارات هاجمت أيضا منطقة عطان جنوب غرب العاصمة، فضلا عن محطة كهرباء ذهبان المركزية بمديرية بني الحارث.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهجوم على اليمن جرى بالتنسيق مع الإدارة الأميركية على المستويين السياسي والعسكري.

وأشار مراسلنا إلى ظهور طوابير أمام محطات الوقود ومنافذ بيع أسطوانات الغاز، في صنعاء ومدن يمنية أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

كان الجيش الإسرائيلي قد أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

وتأتي الغارات بعد أقل من 24 ساعة على ضربات عنيفة، شنتها إسرائيل على الحديدة غربي اليمن.